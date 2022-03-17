Латвия призвала закрыть небо над Украиной

Так, в заявлении "О введении бесполетной зоны над территорией Украины и меры по ограничению российской агрессии" отмечается, что бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и для обеспечения безопасности украинских атомных станций.

Также парламент Литвы в заявлении выразил твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии. Также парламент подтвердил непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

К тому же сейм ссылается на резолюцию Владимира Зеленского от 28 февраля. В ней он призывает объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной.

Депутаты также призвали принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны – закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов.

Парламент Латвии призвал страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины и поставлять военную экипировку и оружие, чтобы защитить ее территорию от агрессии.

Отметим, что Латвия стала третьей страной, которая призвала закрыть небо над Украиной, до этого были Литва и Эстония.