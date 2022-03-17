UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия призвала закрыть небо над Украиной

Латвия призвала закрыть небом над Украиной (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сейм Латвии принял заявление, в котором призвал страны ООН немедленно договориться о мерах по созданию бесполетной зоны над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, в заявлении "О введении бесполетной зоны над территорией Украины и меры по ограничению российской агрессии" отмечается, что бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и для обеспечения безопасности украинских атомных станций.

Также парламент Литвы в заявлении выразил твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии. Также парламент подтвердил непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

К тому же сейм ссылается на резолюцию Владимира Зеленского от 28 февраля. В ней он призывает объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной.

Депутаты также призвали принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны – закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов.

Парламент Латвии призвал страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины и поставлять военную экипировку и оружие, чтобы защитить ее территорию от агрессии.

Отметим, что Латвия стала третьей страной, которая призвала закрыть небо над Украиной, до этого были Литва и Эстония.

Ранее мы сообщали, что парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной.

Также мы писали, что Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия