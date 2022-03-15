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Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию: совместное заявление

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Львов, Вторник 15 марта 2022 21:49
Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию: совместное заявление Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился во Львове со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Руководители министерств приняли совместное заявление с призывом остановить Россию от агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

"Министры осуждают неизбирательные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Перед лицом этой трагедии весь мир поражен жестокостью российского режима в этой бессмысленной войне", - говорится в заявлении.

Кулеба и Ландсбергис подчеркнули, что преступления главы Кремля Владимира Путина и его сообщников должны закончиться судом в Гааге. Поэтому министры решительно поддерживают процесс расследования, открытого прокурором Международного уголовного суда.

"Министры призывают международное сообщество активизировать предоставление Украине скоординированной поддержки. Они также призывают к дальнейшему усилению давления на режимы России и Беларуси", - говорится в заявлении глав МИД.

Главы МИД также осудили захват российскими оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС. Министры призвали международное сообщество найти способ заставить Россию:

  • вывести войска из мирных ядерных объектов в Украине;
  • создать по меньшей мере 30-километровую демилитаризованную зону вокруг АЭС;
  • обеспечить нормальную работу персонала и дать им возможность отдохнуть.

Министры также отметили необходимость обеспечения украинских военных средствами противовоздушной обороны. Они обговорили дополнительные варианты и инструменты для немедленной деэскалации с целью обеспечения полного вывода российских войск из Украины.

Кулеба и Ландсбергис договорились максимально расширить возможности международных организаций, региональных альянсов и двусторонних документов, чтобы довести войну до конца.

Напомним, накануне премьер-министр Литвы заявила, что Украина как никто другой заслуживает членства в ЕС.

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