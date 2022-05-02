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Латвия призвала граждан покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда

Фото: Латвия призвала граждан покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Латвии призывает граждан не ездить в Приднестровье. А тем латвийцам, которые сейчас находятся в непризнанном государстве, МИД советует покинуть его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

"В связи с российской военной агрессией в Украине и действиями вооруженных сил вблизи молдавской границы, мы настоятельно призываем граждан Латвии не посещать Приднестровский регион, а находящихся там граждан покинуть регион", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ заверили в контролируемости обстановки в приграничных районах, в том числе и вдоль непризнанного Приднестровья.

Кроме того, РФ разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины.

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ЛатвияПриднестровье