RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія закликала громадян покинути Придністров'я і відмовитися від поїздок туди

Фото: Латвія закликала громадян покинути Придністров'я і відмовитися від поїздок туди (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Латвії закликає громадян не їздити в Придністров'ї. А тим латвійцям, які зараз перебувають у невизнаній державі, МЗС радить покинути її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Латвії.

"У зв'язку з російською військовою агресією в Україні і діями Збройних сил поблизу молдавського кордону, ми настійно закликаємо громадян Латвії не відвідувати Придністровський регіон, а громадян, що знаходяться там, покинути регіон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ запевнили в контрольованості обстановки у прикордонних районах, в тому числі і вздовж невизнаного Придністров'я.

Крім того, РФ розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Події, які розвинуться в країні, також можуть бути вирішальними і для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяПриднестровье