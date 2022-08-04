Фото: Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией (УНИАН)

Правительство Латвии приостановило соглашение об экономическом сотрудничестве с правительством РФ на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.