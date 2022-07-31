Латвия приостанавливает упрощенный режим поездок для приграничных регионов России

С 1 августа приостанавливается действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rus.LSM .

Соглашение о местном приграничном движении между Латвией и Россией было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных районов.

Однако в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, 24 февраля, было прекращено выдачу виз, в том числе пограничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.

В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, выдача пограничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за рубежом, которое выдавало такие разрешения гражданам РФ.