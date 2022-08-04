Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією

Уряд Латвії призупинив угоду про економічне співробітництво з урядом РФ на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Також Рига з 1 серпня вирішила призупинити угоду між Латвією і Росією про створення міжурядової комісії з економічного, науково-технічного, гуманітарного і культурного співробітництва.

За інформацією видання, дію угоди про економічне співробітництво було призупинено в понеділок 1 серпня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 серпня призупинилася дія угоди між Латвією і Росією про спрощення взаємних поїздок жителів прикордонних районів.

Також ми писали, що уряд Латвії підтримав знесення 69 пам'ятників, пам'ятних знаків і меморіалів, що прославляють радянський і нацистський режими.

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