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Латвія приєдналася до гарантій безпеки для України

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Латвія , Середа 09 серпня 2023 15:15
Латвія приєдналася до гарантій безпеки для України Фото: прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Тетяна Степанова

Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Латвії Кріш’яніса Каріньша.

"Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо підтримки України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно", - написав Каріньш.

Він також додав, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для Росії за агресію проти України.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, країни G7 прийняли спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що гарантії безпеки для України підтримали Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Іспанія, Швеція. І ось тепер і Румунія.

Докладніше про гарантії безпеки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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