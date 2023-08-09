Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Латвия присоединилась к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

"Латвия присоединилась к Декларации G7 о поддержке Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется", - написал Кариньш.

Он также добавил, что Латвия ожидает специального международного трибунала России за агрессию против Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, страны G7 приняли общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Пока известно, что гарантии безопасности для Украины поддержали Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Испания, Швеция. И вот теперь и Румыния.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины - читайте в материале РБК-Украина.