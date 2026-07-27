Латвія прибере з дорожніх знаків згадки про Росію та Білорусь

Заміна знаків відбувається поступово - під час планових ремонтних робіт або оновлення дорожньої інфраструктури. Повністю позбавитись від покажчиків, що інформують про напрямок до РФ та Білорусі планують вже до 30 вересня.

За даними державного підприємства Latvijas Valsts ceļi, на державних дорогах країни виявили загалом 235 дорожніх покажчиків та інформаційних знаків, на яких згадуються населені пункти Росії та Білорусі.

Найбільше таких знаків розташовано на основних автомагістралях, зокрема Видземському, Даугавпілському, Бауському та Єлгавському напрямках. Частина покажчиків також розміщена на території Риги та Даугавпілса.

Окремо зазначається, що у Ризькому самоврядуванні встановлено 78 таких покажчиків.

Скільки коштуватиме заміна

У Міністерстві повідомлення Латвії оцінюють, що часткове коригування всіх основних покажчиків і повна заміна знаків із назвами населених пунктів Росії та Білорусі може коштувати близько 120 тисяч євро з урахуванням ПДВ.

Водночас у відомстві наголошують, що не планують просити додаткове фінансування з державного бюджету. Зміни мають проводити поступово за рахунок доступних коштів.

Чому вирішили не робити заміну одразу

У звіті Міністерства повідомлення зазначається, що одним із варіантів є часткове коригування написів на знаках. Однак такий підхід може створити технічні проблеми.

Зокрема, у відомстві попереджають, що часткове закриття окремих назв може погіршити якість відображення знаків у темний час доби та негативно вплинути на їхню помітність для водіїв.

Через це влада вважає більш доцільним комплексне оновлення покажчиків, коли це буде можливо під час ремонтів або заміни застарілих конструкцій.