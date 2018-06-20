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Интервью

Латвия поддерживает более тесное сотрудничество Украины и НАТО

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:45
Фото: Эдгарс Ринкевичс (flickr.com saeima)
Фото: Эдгарс Ринкевичс (flickr.com saeima)

Ринкевичс заявил, что поддерживает Украину на пути антикоррупционных реформ

Латвия поддерживает более тесное сотрудничество Украины и НАТО. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы также выступаем за активизацию отношений Украины с НАТО. Также мы ожидаем участия президента Украины в саммите в июле. Именно этот саммит должен стать следующим шагом по сотрудничеству по безопасности континента", - заявил он.

Вместе с тем, министр Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что поддерживает Украину на пути антикоррупционных реформ.

"Мы продолжаем поддерживать друг друга. Мы поддерживаем вашу свободу, и все, что касается нас всех, свобод и наших прав. Во время встречи мы обсудили антикоррупционные меры. Мы также поддерживаем создание у вас антикоррупционного суда. Мое общее послание в том, чтобы развивать политические, экономические и социальные связи", - сказал он.

Отметим, сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.

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Теги публикации: НАТО, Латвия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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