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Латвія підтримує більш тісну співпрацю України та НАТО

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:45
Фото: Едгарс Рінкевичс (flickr.com saeima)
Фото: Едгарс Рінкевичс (flickr.com saeima)

Рінкевичс заявив, що підтримує Україну на шляху антикорупційних реформ

Латвія підтримує більш тісну співпрацю України та НАТО. Про це на спільній прес-конференції повідомив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Ми також виступаємо за активізацію відносин України із НАТО. Також ми очікуємо участі президента України у саміті в липні. Саме цей саміт має стати наступним кроком по співпраці щодо безпеки континенту", - заявив він.

Разом з тим, міністр Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс заявив, що підтримує Україну на шляху антикорупційних реформ.

"Ми продовжуємо підтримувати один одного. Ми підтримуємо вашу свободу, та все, що стосується нас всіх, свобод та наших прав. Під час зустрічі ми обговорили антикорупційні заходи. Ми також підтримуємо створення у вас антикорупційного суду. Моє загальне послання в тому, щоб розвивати політичні, економічні та соціальні зв’язки", - сказав він.

Зазначимо, сьогодні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Клімкін проінформував Едгарса про результати останньої нормандської зустрічі. Також він подякував міністру Едгарсу Рінкевичсу за послідовну підтримку України

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Теги публікації: НАТО, Латвия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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