Латвия поддерживает создание Крымской платформы, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия остается важным партнером Украины на пути к Европейскому Союзу и НАТО. Это он сказал во время телефонного разговора со своим латвийским коллегой Едгарсом Ринкевичсом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны также выразили ожидания, что шестой саммит Восточного партнерства в марте 2021 года даст качественно новый толчок для развития.

Кроме того, министры обсудили подготовку к запуску Крымской платформы, направленной на консолидацию международных усилий по деоккупации Крыма.

Ринкевичс приветствовал украинскую инициативу и отметил ее важность. Он подтвердил неизменную поддержку Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.

Как ранее заявил Кулеба, Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. На этом саммите соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом. Стороны детально обсудили ситуацию на Донбассе и события в Беларуси.

РБК-Украина писало, что Дмитрий Кулеба убежден, что в следующем году отношения между Киевом и Вашингтоном улучшатся. Украина будет работать над увеличением поддержки со стороны США.