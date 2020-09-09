Порошенко обсудил с послом Латвии ситуацию на Донбассе и события в Беларуси

фото: Петр Порошенко и Юрис Пойканс (eurosolidarity.org)

Кроме того, Латвия намерена открыть Почетное консульство в Славянске

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом. Стороны детально обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и события в Беларуси.

Об этом сообщает сайт политсилы.

"Нас беспокоит, что сейчас из-за COVID, через отдельных представителей украинской власти место Украины в повестке дня Европейского союза, место агрессии против Украины со стороны Российской Федерации в сфере порядка мира Россия пытаются размыть. И для нас это абсолютно неприемлемо. Для нас абсолютно четкая и принципиальная позиция - Россия должна вывести войска, Россия должна освободить территорию Донбасса, территорию Крыма. И когда кое-кто не верит - я всегда привожу пример Латвии и балтийских стран - когда ты веришь, что удастся отстоять собственную независимость, это можно сделать, если занимать твердую позицию", - сказал Порошенко.

Порошенко призвал к консолидации международных усилий для обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, а также укрепление санкционной политики против Кремля.

Он также обратил внимание на важность расследования обстоятельств срыва так называемой операции "вагнеровцев", поскольку это имеет большое значение и для продолжающихся судебных процессов против РФ в международных судебных инстанциях.

Кроме того, стороны подчеркнули важность недопущения вмешательства России в дела Беларуси, что в противном случае должно иметь серьезные санкционные последствия для агрессора.

В свою очередь, Порошенко выразил предостережение против возврата Украины к временам политически мотивированных судебных решений и преследований политических оппонентов, и выразил обеспокоенность в связи с лишением лицензии на вещание радио "Прямой FM".

"Для Латвии, для Европы нужна сильная демократическая независимая европейская Украина. Это наша цель. Вы знаете также о принципиальной позиции Латвии относительно вашего членства в Европейском Союзе, мы это поддерживаем, понимаем важность Соглашения об Ассоциации. Мы создали безвизовый режим. Мы остаемся надежными партнерами и надо укреплять это сотрудничество", - подчеркнул Юрис Пойканс.

Также посол Латвии проинформировал о намерениях латвийской стороны открыть свое Почетное консульство в Славянске (Донецкая область).

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной после обстрелов на Донбассе, в результате которых украинская армия понесла потери. Дата разговора пока неизвестна.

Ожидается, что на нормандской встрече на уровне политических советников Украина поднимет вопрос обострения на Донбассе.