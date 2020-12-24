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В 2021 году отношения между Украиной и США будут идти по нарастающей, - Кулеба

Киев, Четверг 24 декабря 2020 21:33
В 2021 году отношения между Украиной и США будут идти по нарастающей, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что в следующем году отношения между Киевом и Вашингтоном улучшатся. Украина будет работать над увеличением поддержки со стороны США.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, он убежден, что в следующем году отношения между Украиной и США будут идти по восходящей.

"Я убежден, что в следующем году общая підтрима США Украина не просто сохранится, но и усилится. Мы будем над этим работать", - подчеркнул он.

Кроме того, глава МИД пояснил, зачем нужен спецпредставитель США по Украине.

"Я бы хотел, чтобы Украина была среди приоритетов в Государственном департаменте США. Если для этого нужен спецпредставитель, то будем за него бороться. Если Украина будет среди приоритетов и без представителя, то и так нормально", - отметил он.

Напомним, в следующем году должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Байден был вице-президентом США во время президентства Барака Обамы.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский надеется, что Байден после инаугурации сможет избрать нового спецпредставителя по Украине.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий Кулеба

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