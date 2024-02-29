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Латвія планує конфіскувати автомобілі з білоруськими номерами

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про дорожній рух, які передбачають заборону на в'їзд до Латвії транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apollo.

Минулого року в Латвії набули чинності ухвалені парламентом поправки до Закону про дорожній рух, згідно з якими з середини лютого 2024 року заборонено перебувати транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.

Відповідно до закону, якщо транспортний засіб не зареєстровано в Латвії і виявлено, що він незаконно використовується в дорожньому русі, то його буде конфісковано і передано Україні.

Поправки, запропоновані опозиційною силою, передбачають, що автомобілі з білоруськими номерами мають залишити територію Латвії або бути перереєстровані в Латвії протягом трьох місяців із моменту набуття законом чинності.

Поправки також передбачають, що несанкціоноване використання зареєстрованого в Білорусі транспортного засобу може бути покарано штрафом у розмірі від 750 до 2 тисяч євро, а сам транспортний засіб конфісковано.

Передача конфіскованих авто України

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

У лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином, було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

Латвія сумарно відправила в Україну вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.

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