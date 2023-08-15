Латвія планує допомогти з перевезенням українського зерна: коли це може статися

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", - заявив Плявнієкс.

За його словами, у таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки. Водночас Плявнієкс заявив, що технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", - додав голова правління компанії.

Коли це може початися і про які масштаби йде мова

Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна. Плявнієкс також згадав, що залізниця може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Експорт українського зерна

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна, а Росія наражає на нападки на її сільськогосподарську та портову інфраструктуру після того, як відмовилася розширити зерновий коридор, створений рік тому за посередництва ООН і Туреччини. Нападів зазнали внутрішні дунайські порти Рені та Ізмаїл.

Такий крок РФ різко вплинув на експортні можливості українського зерна. Також продаж сільгосптоварів України обмежений і через рішення ЄК, яке забороняє експорт до п'яти країн Євросоюзу. НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни.

Нещодавно литовські міністри направили чиновникам Євросоюзу з пропозицією збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до країн Балтії.