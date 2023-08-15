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Латвия планирует помочь с перевозкой украинского зерна: когда это может произойти

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия может этой осенью начать перевозить украинское зерно по железной дороге. Технологические возможности логистики и перевалки позволяют это реализовать.

Об этом заявил глава правления Латвийской железной дороги Риналдс Плевниекс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", - заявил Плявниекс.

По его словам, в таких перевозках нужно проводить две перевалки. В то же время Плявниекс заявил, что технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным. 

"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", - добавил председатель правления компании.

Когда это может начаться и о каких масштабах идет речь

Через Латвию за год можно будет перевезти примерно от 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна. Плявниекс также упомянул, что железная дорога может быть привлечена к транспортировке зерна из Украины уже этой осенью.

Экспорт украинского зерна

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна, а Россия подвергает нападкам ее сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру после того, как отказалась расширить зерновой коридор, созданный год назад при посредничестве ООН и Турции. Нападениям подверглись внутренние дунайские порты Рени и Измаил.

Такой шаг РФ резко повлиял на экспортные возможности украинского зерна. Также продажа сельхозтоваров Украины ограничена и из-за решения ЕК, которое запрещает экспорт в пять стран Евросоюза. НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны.

Недавно литовские министры направили чиновникам Евросоюза с предложением увеличить экспорт зерна из Украины по транспортному маршруту в страны Балтии.

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