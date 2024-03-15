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Білорусь ввела санкції проти Литви через "недружні дії"

Мінськ, П'ятниця 15 березня 2024 03:44
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Білорусь ввела санкції проти Литви через "недружні дії" Фото: Білорусь ввела санкції проти Литви через "недружні дії" (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Рада Міністрів Білорусі ухвалила рішення про заборону імпорту з Литви різних товарів, зокрема харчових продуктів, алкоголю, будматеріалів, побутової техніки та одягу через закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Білорусі "БелТа".

На початку березня Литва закрила два прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю – Лаворішкес та Райгардс. Рішення було спрямоване на забезпечення національної безпеки, запобігання контрабанди та дотримання міжнародних санкцій.

Білорусь забороняє переміщення через білорусько-литовський кордон низки товарів незалежно від країни їхнього походження. Міністерство закордонних справ Білорусі сподівається, що санкції "негативно позначаться на роботі численних литовських логістичних операторів та призведуть до втрати доходів".

"Що стосується можливих претензій представників литовського бізнесу, то їх слід адресувати власній владі, яка ухвалює рішення, що суперечать національним інтересам", - підкреслили в МЗС.

Анонсовано аналогічні санкції і проти Латвії, яка в цьому році ввела ембарго на імпорт білоруських продовольчих товарів.

Нагадаємо, Білорусь перекинула техніку та військових на кордон з Литвою. Так, у ніч на 14 березня Білорусь перевела ешелон з військовою технікою та військовослужбовцями, склад якого налічував 46 вагонів, у Ошмянський район, що межує з Литвою. "Підрозділи 19-ї механізованої бригади були переведені до Ошмянського району", - повідомили місцеві ЗМІ.

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