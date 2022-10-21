Латвія перевірятиме росіян під час продовження ВНЖ, - глава МЗС

Латвія ретельно перевірятиме всіх росіян, які живуть у країні на постійній або тимчасовій основі, частини з них після таких перевірок можуть не продовжити ВНЖ.

"Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо ВНЖ, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами", – підкреслив міністр.

Він також не виключив, що росіянам під час опитування для продовження ВНЖ можуть ставити питання про Україну: "Чий Крим? Що відбувається в Україні?" – щоб з'ясувати їхні політичні погляди і те, чи підтримують вони агресивну політику Кремля в Україні.

"Якщо людина просто тікає від мобілізації в Росії і живе тут (у Латвії – ред.) – це одне. Але якщо вона при цьому продовжує пропаганду путінського режиму – а є й такі, – це зовсім інший випадок. Я не вважаю такі перевірки" росіян шантажем чи тиском. Але те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії. І це вина не лише однієї людини, Путіна: ми тут це бачимо як війну, яку веде вся Росія", - наголосив Рінкевич.