Латвия будет проверять россиян при продлении ВНЖ, - глава МИД
Латвия будет тщательно проверять всех россиян, которые живут в стране на постоянной или временной основе, части из них после таких проверок могут не продлят ВНЖ.
Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".
"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – подчеркнул министр.
Он также не исключил, что россиянам при опросах для продления ВНЖ могут задавать вопросы об Украине: "Чей Крым? Что происходит в Украине?" – чтобы выяснить их политические взгляды и то, поддерживают ли они агрессивную политику Кремля в Украине.
"Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии – ред.) – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина: мы здесь это видим как войну, которую ведет вся Россия", - отметил Ринкевич.
Напомним, что в Польше также выступили против принятия убегающих от мобилизации россиян, поскольку они могут быть опасными для государства.
Также ранее мы писали, что Литва не будет принимать граждан России, которые бегут из страны во избежание мобилизации. Они должны принять свою ответственность за войну против Украины.
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