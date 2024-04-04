Латвія передбачила новий пакет допомоги Україні і передасть дрони на 1 млн євро

"Латвія вже цього місяця передбачила наступний пакет військової допомоги. І ми також передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні з прем'єр-міністром України. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", - сказала вона.

Латвія також приєдналася до коаліції дронів і паралельно працює у цьому напрямку. Незабаром Україна отримає партію безпілотників.

"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на 1 млн євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - зазначила прем'єр.

За її словами, Латвія підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Латвія внесе 10 млн євро.

"Ми також доставимо необхідне екіпірування, а також надаємо реабілітацію українським військовим", - додала Евіка Сіліня.