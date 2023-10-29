Латвія передасть українським правоохоронцям дрони

Напередодні міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся в Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Зокрема, вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу українцям. Також міністри говорили про досвід роботи органів внутрішніх справ України в умовах війни з Росією.

Під час зустрічі з Клименком Козловскіс підтвердив, що МВС Латвії безкоштовно передадуть Національній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів. Доставку в Україну партії дронів організовує латвійська сторона.

Допомога Латвії Україні

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.

Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.

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