RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия передаст украинским правоохранителям дроны

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Службы Министерства внутренних дел Латвии приняли решение передать украинской полиции 12 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Накануне министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис встретился в Литве с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. В частности, они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь украинцам. Также министры говорили об опыте работы органов внутренних дел Украины в условиях войны с Россией.

В ходе встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что МВД Латвии бесплатно передадут Национальной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов. Доставку в Украину партии дронов организует латвийская сторона.

Помощь Латвии Украине

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников . А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвиядопомога арміїВойна России против Украины