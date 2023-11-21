Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфісковану у п'яних водіїв

Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військовому підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення, а також сільській раді Матіївців.

Загальна попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.

Україні планується передати:

Kia Sportage;

Toyota RAV4 (дві штуки);

Volvo XC70;

Toyota Avensis;

Volvo XC90;

Volkswagen Touareg;

Honda Legend.

Згідно із законом про підтримку мирних жителів України, транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що пов'язана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство.

Передача Латвією авто від нетверезих водіїв

Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів були передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.

Останній раз повідомлялось, що Латвія передала Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх також конфіскували у п'яних водіїв.