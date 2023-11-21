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Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфісковану у п'яних водіїв

Архівне фото: Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Латвії сьогодні, 21 листопада, ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військовому підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення, а також сільській раді Матіївців.

Загальна попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.

Україні планується передати:

  • Kia Sportage;
  • Toyota RAV4 (дві штуки);
  • Volvo XC70;
  • Toyota Avensis;
  • Volvo XC90;
  • Volkswagen Touareg;
  • Honda Legend.

Згідно із законом про підтримку мирних жителів України, транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що пов'язана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство. 

Передача Латвією авто від нетверезих водіїв

Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів були передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.

Останній раз повідомлялось, що Латвія передала Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх також конфіскували у п'яних водіїв.

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