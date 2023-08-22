Латвія передасть Україні 38 автомобілів, які конфіскувала у п'яних водіїв

Латвія сьогодні, 22 серпня, вирішила передати Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх конфіскували у п'яних водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Латвії, про яке пише Delfi .

"Уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою уряду, шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема для армійських частин, некомерційних підприємств та організацій. Загальна попередня ринкова вартість шести автомобілів - 127 859 євро.

Які саме автомобілі передадуть Україні

Видання повідомляє, що Україна отримає від Латвії такі автомобілі:

Opel Astra Caravan (2003 рік випуску, попередня ринкова вартість 181 євро)

Volvo V70 (2000 рік, 210 євро)

Škoda Superb (2011 рік, 5200 євро)

Toyota Avensis Verso (2003 рік, 1100 євро)

Volkswagen Sharan (2012 рік, 212 євро)

Volkswagen Passat Variant (2000 рік, 189 євро)

Opel Antara (2013 рік, 6800 євро)

Toyota Avensis (2010 рік, 4500 євро)

Opel Vivaro (2005 рік, 4250 євро)

BMW 530 (2005 рік, 5400 євро)

Audi A4 (2002 рік, 201 євро)

Opel Insignia (2011, 4950 євро)

Volvo V60 (2012, 6990 євро)

Toyota Yaris (2012, 5850 євро)

Volvo XC90 (2006, 5800 євро)

Audi A6 (2002, 227 євро)

Hyundai Santa Fe (2006, 3900 євро)

Skoda Octavia (2005, 1250 євро)

Škoda Octavia (2004, 700 євро)

BMW 320 (2005, 3 800 ЄВРО)

Audi A6 Avant (2003, 300 євро)

Volvo S60 (2004, 1200 євро)

BMW 320 (2003, 199 євро)

незареєстрований квадроцикл HB-ATV125B (рік випуску невідомий, 500 євро)

Volvo XC70 (2014, 14 000 євро)

BMW 530 (2010, 12 500 євро)

Renault Megane (2013, 5 800 євро)

Квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014, 1 200 євро)

Lada 4x4 (2007, 800 євро)

Volkswagen Golf (2009, 3 500 євро)

Renault Master (1999, 630 євро)

Opel Vivaro (2007, 5700 євро)

Honda CRV (2005, 2900 євро)

Volkswagen Passat (2005, 2100 євро)

Ford S-Max (2007, 3100 євро)

Volvo XC60 (2009, 9100 євро)

Volkswagen Passat (2007, 2200 євро)

Volkswagen Transporter (1996, 420 євро).

Загалом до середини липня 2023 року в Латвії на користь України було конфісковано вже 432 автомобілі.

Передача Латвією авто від нетверезих водіїв

Нагадаємо, що 16 лютого 2023 року уряд Латвії вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Тепер транспортні засоби, що належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.

Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів були передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.

Останній раз повідомлялось, що Латвія передала Україні 11 автомобілів.