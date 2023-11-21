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Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованную у пьяных водителей

Архивное фото: Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Латвии сегодня, 21 ноября, приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в частности армейских частей, военному подразделению Национальной гвардии и Центра специального назначения, а также сельскому совету Матиевцев.

Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.

Украине планируется передать:

  • Kia Sportage;
  • Toyota RAV4 (две штуки);
  • Volvo XC70;
  • Toyota Avensis;
  • Volvo XC90;
  • Volkswagen Touareg;
  • Honda Legend.

Согласно закону о поддержке мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество.

Передача Латвией авто от нетрезвых водителей

Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.

Последний раз сообщалось, что Латвия передала Украине очередную партию из 38 автомобилей. Их также конфисковали у пьяных водителей.

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