Латвія передала Україні вертоліт Мі-17

Мурніеце зауважила, що

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, нещодавно парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників.

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