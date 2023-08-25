Латвия передала Украине вертолет Ми-17

Мурниеце отметила, что

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников.

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