Латвия передала Украине вертолет Ми-17

Латвия передала в использование Украины еще один вертолет Ми-17.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
Мурниеце отметила, что
Напомним, Латвия является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.
В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.
Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников.
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