Латвія передала Україні нову партію ударних дронів

Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних дронів в рамках міжнародної "коаліції дронів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у соцмережі Х.
"Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. Дві латвійські компанії в рамках міжнародної "коаліції дронів" за перше півріччя поставили 12 тисяч безпілотників", - написав Спрудс.
Він також опублікував відповідні фото та відео.
Нагадаємо, нещодавно Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів. Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро.
У тому ж числі ще 20 млн євро уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі "коаліції дронів".
1 квітня стало відомо, що Збройні сили України отримають сотні нових бойових безпілотників у рамах військової підтримки від Латвії.
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