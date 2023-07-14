Латвія передала Україні чергову партію автомобілів, які конфіскувала у п'яних водіїв

"Чергові 11 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, безоплатно передадуть Україні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що з кожних 100 конфіскованих автомобілів близько 70 відправляють в Україну.

Кому передадуть ці автомобілі

Згідно з рішенням уряду, 11 автомобілів передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Державній прикордонній службі України.

Серед конфіскованих автомобілів - Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року та Volvo XC60 2009 року. Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро.

Скільки всього автомобілів Україна отримала від Латвії

Інара Солостея повідомила, що з березня цього року загалом уряд ухвалив рішення передати Україні вже 151 автомобіль.

З них 117 передано товариству Agendum, яке забезпечує доставку автомобілів в Україну та їх передачу українським державним установам, покриваючи всі супутні витрати. За необхідності товариство також здійснює технічні удосконалення автомобілів.

Товариство Agendum отримує запити про допомогу від різних державних установ України щодо потреби в транспортних засобах.

Передача Латвією авто від нетверезих водіїв

Нагадаємо, що 16 лютого 2023 року уряд Латвії вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Тепер транспортні засоби, що належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.

Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів були передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.

Нещодавно повідомлялось, що Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, які відібрали у нетверезих водіїв.