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Латвія передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

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Понеділок 05 червня 2023 01:48
Латвія передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв Фото: Латвія передала Україні 66 конфіскованих авто (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, які відібрали у нетверезих водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що лише за останню добу поліція Латвії затримала 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Було порушено чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень.

У п'ятьох водіїв автомобілі конфіскують, а ще вісім муситимуть сплатити повну вартість транспортних засобів.

Передача Латвією авто від нетверезих водіїв

Нагадаємо, що 16 лютого 2023 року уряд Латвії вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Тепер транспортні засоби, що належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.

Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів будули передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.

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