ua ru
Пн, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Новина українською →
Понедельник 05 июня 2023 01:48
Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей Фото: Латвия передала Украине 66 конфискованных автомобилей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, отобранных у нетрезвых водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено четыре административных дела и 13 уголовных производств.

У пяти водителей автомобили конфискуют, а еще восемь будут заплатить полную стоимость транспортных средств.

Передача Латвией авто от нетрезвых водителей

Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.

Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия допомога армії
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 4 июня
Ситуация на фронте сегодня 4 июня
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области