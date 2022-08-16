Латвия передала Украине САУ M109: уже показывают результаты на поле боя
Латвия передала Украине шесть самоходных гаубиц (САУ) M109, которые уже применяются на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.
Он поблагодарил министра обороны Артиса Пабрикса и весь народ Латвии за непоколебимую поддержку Украины.
"Еще 6 гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен коллеге Пабриксу
и народу Латвии за их непоколебимую поддержку. Вместе мы победим", - написал Резников.
Напомним, в конце июля правительство Латвии поддержало предложение Минобороны по предоставлению дополнительной военной помощи Украине.
Вчера стало известно, что Латвия передала ВСУ четыре вертолета.
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