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Латвия передала Украине САУ M109: уже показывают результаты на поле боя

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Киев, Вторник 16 августа 2022 00:48
Латвия передала Украине САУ M109: уже показывают результаты на поле боя Фото: гаубицы M109 (U.S. Army Photo by Staff Sgt. Richard Wrigley)
Автор: Артур Родивилов

Латвия передала Украине шесть самоходных гаубиц (САУ) M109, которые уже применяются на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

Он поблагодарил министра обороны Артиса Пабрикса и весь народ Латвии за непоколебимую поддержку Украины.

"Еще 6 гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен коллеге Пабриксу
и народу Латвии за их непоколебимую поддержку. Вместе мы победим", - написал Резников.

Напомним, в конце июля правительство Латвии поддержало предложение Минобороны по предоставлению дополнительной военной помощи Украине.

Вчера стало известно, что Латвия передала ВСУ четыре вертолета.

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