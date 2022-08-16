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Латвія передала Україні САУ M109: вже показують результати на полі бою

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 00:48
Латвія передала Україні САУ M109: вже показують результати на полі бою Фото: гаубиці M109 (U. S. Army Photo by Staff Sgt. Richard Wrigley)
Автор: Артур Родивилов

Латвія передала Україні шість самохідних гаубиць (САУ) M109, які вже застосовуються на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

Він подякував міністру оборони Артісу Пабріксу і весь народ Латвії за непохитну підтримку України.

"Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний колезі Пабрікс
і народу Латвії за їхню непохитну підтримку. Разом ми переможемо", - написав Резніков.

Нагадаємо, наприкінці липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міноборони щодо надання додаткової військової допомоги Україні.

Вчора стало відомо, що Латвія передала ЗСУ чотири вертольоти.

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