Латвия открыла почетное консульство в Славянске
В городе Славянск Донецкой области открылось Почетное консульство Латвии. Открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.
"30 апреля 2021 года глава Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - говорится в сообщении.
Колс отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики и других отраслях.
По его словам, почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который предоставляет возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.
Напомним, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявление о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий против Украины.
Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.
Раньше страны Балтии призвали Россию прекратить провокации и пообещали помощь Украине.