Латвия окончательно запретила поставки российского газа

Сейм Латвии в четверг, 14 июля, окончательно утвердил поправки к закону "Об энергетике", тем самым запретив поставки российского газа в страну с 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi.
Ранее латвийское правительство концептуально согласилось на запрет поставок газа из России. При этом, чтобы обеспечить необходимые объемы газа к следующему отопительному сезону, Латвия планирует создать резервы безопасности газа.
Поправки к закону, которые поддержали депутаты латвийского парламента, устанавливают обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и обязанность создавать стратегические запасы природного газа.
Запасы должны формироваться так, чтобы можно было обеспечить потребности не только специально определенных потребителей, но и базовую мощность электрогенерации на тепловых станциях.
Оператор подземного хранилища должен к 31 августа обеспечивать закачку газа в объеме, достаточном для удовлетворения потребителей в период с 1 октября по 30 апреля следующего года.
Напомним, Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая полностью отказалась от российского газа.
Как известно, от закупки российской электроэнергии, газа и нефти страны Балтии отказались еще в мае.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.