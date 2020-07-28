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Латвия обязала трудовых мигрантов сдавать тест на COVID-19

Вторник 28 июля 2020 18:20
Латвия обязала трудовых мигрантов сдавать тест на COVID-19
Фото: сдача ПЦР теста на коронавирус на границе (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Иностранцы должны будут сдать два теста на коронавирус

Латвия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех иностранных граждан из стран повышенного риска, которые едут в страну с целью работы. Такое решение сегодня приняло правительство.

Об этом сообщает Delfi.

Так, с 1 августа трудовые мигранты будут обязаны сдать два теста на коронавирус с разницей в 5-7 дней. При этом отмечается, что до получения второго отрицательного теста необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Тесты будет оплачивать государство лишь в том случае, если за этого работника платит налоги определенное предприятие в стране. В других случаях тест нужно будет оплатить самостоятельно.

Также отмечается, что приглашенные деятели культуры должны будут также проходить тест на коронавирус, а стоимость теста должен покрывать организатор мероприятия, пригласивший артиста.

Напомним, Латвия отменила масочный режим в общественном транспорте.

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