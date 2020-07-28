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Латвія зобов'язала трудових мігрантів здавати тест на COVID-19

Вівторок 28 липня 2020 18:20
Латвія зобов'язала трудових мігрантів здавати тест на COVID-19
Фото: здача ПЛР тесту на коронавірус на кордоні (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Іноземці повинні будуть здати два тести на коронавірус

Латвія вводить обов'язкове тестування на COVID-19 для всіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть в країну з метою роботи. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд.

Про це повідомляє Delfi.

Так, з 1 серпня трудові мігранти будуть зобов'язані здати два тести на коронавірус з різницею в 5-7 днів. При цьому наголошується, що до отримання другого негативного тесту необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Тести буде оплачувати держава лише в тому випадку, якщо за цього працівника платить податки певне підприємство в країні. В інших випадках тест потрібно буде сплатити самостійно.

Також зазначається, що запрошені діячі культури повинні будуть також проходити тест на коронавірус, а вартість тесту повинен покривати організатор заходу, який запросив артиста.

Нагадаємо, Латвія скасувала масковий режим в громадському транспорті.

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