Латвия объявила локдаун до 15 ноября: какие ограничения будут действовать в стране

Какие ограничения и правила будут действовать в Латвии
до 1 ноября все школьники 1-3 классов будут учиться дистанционно. Остальные классы вернутся за парты 15 ноября;
будут закрыты все магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости;
будут закрыты заведения общественного питания;
будут закрыты заведения, которые предоставляют услуги по индустрии красоты;
запрещено проведение публичных мероприятий;
запрещены неорганизованные собрания и пикеты. Исключением являются похороны, крещение.
Уже с 15 ноября в стране восстановят очную торговлю, оказание услуг, работу учреждений образования и публичные мероприятия, однако в основном только для людей, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.