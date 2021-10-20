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Латвія оголосила локдаун до 15 листопада: які обмеження діятимуть в країні

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з завтрашнього дня в Латвії діятиме локдаун. В країні оголошено комендантську годину з 20:00 до 5:00 й низку інших жорстких обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Які обмеження й правила діятимуть в Латвії

  • до 1 листопада усі школярі 1-3 класів навчатимуться дистанційно. Решта класів повернеться за парти 15 листопада;
  • будуть зачинені усі магазини, окрім тих, які торгують товарами першої необхідності;
  • будуть зачинені заклади громадського харчування;
  • будуть зачинені заклади, які надають послуги з індустрії краси;
  • заборонено проведення публічних заходів;
  • заборонені неорганізовані збори й пікети. Винятком є похорони, хрещення.

Вже з 15 листопада в країні відновлять очну торгівлю, надання послуг, роботу закладів освіти та публічні заходи, однак переважно лише для людей, які пройшли повний курс вакцинування проти коронавірусу.

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ЛатвіяЛокдаун