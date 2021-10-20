Латвія оголосила локдаун до 15 листопада: які обмеження діятимуть в країні

до 1 листопада усі школярі 1-3 класів навчатимуться дистанційно. Решта класів повернеться за парти 15 листопада;
будуть зачинені усі магазини, окрім тих, які торгують товарами першої необхідності;
будуть зачинені заклади громадського харчування;
будуть зачинені заклади, які надають послуги з індустрії краси;
заборонено проведення публічних заходів;
заборонені неорганізовані збори й пікети. Винятком є похорони, хрещення.
Вже з 15 листопада в країні відновлять очну торгівлю, надання послуг, роботу закладів освіти та публічні заходи, однак переважно лише для людей, які пройшли повний курс вакцинування проти коронавірусу.