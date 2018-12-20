Латвия обнародовала списки агентов КГБ

Иллюстративное фото (vilne.org)

Обнародована картотека агентуры КГБ в алфавитном порядке - 10 612 карт

В четверг, 20 декабря, национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Архив в виде файлов в формате PDF выложен по адресу kgb.arhivi.lv.

Сообщается, что обнародована картотека агентуры КГБ в алфавитном порядке - 10 612 карт. Есть также картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка). В ней все те же имена, что и в алфавитной картотеке, но сгруппированы по принадлежности структурных единиц Комитета госбезопасности. Этот архив в советское время использовали для подготовки отчетности.

Также в Латвии опубликовали картотеку "внештатных оперативных сотрудников КГБ" - лиц, которые на общественных началах предоставляли чекистам "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны". В этом архиве находится 75 карточек. Внештатным агентам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Отметим, КГБ - центральный союзно-республиканский орган государственного управления Союза Советских Социалистических Республик в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год. Основными функциями КГБ были внешняя разведка, контрразведка, оперативно-розыскная деятельность, охрана государственной границы СССР, охрана руководителей КПСС, организация и обеспечение правительственной связи, а также борьба с национализмом, инакомыслием, преступностью и антисоветской деятельностью.

Напомним, 8 октября латвийское Бюро по защите Конституции заявило, что главное разведывательное управление РФ за последний год провело несколько атак в киберпространстве Латвии, в том числе против госучреждений, связанных с оборонным сектором и МИД.