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Латвія оприлюднила списки агентів КДБ

Новини » Політика    20.12.2018 - 16:54
Латвія оприлюднила списки агентів КДБ
Ілюстративне фото (vilne.org)

Оприлюднена картотека агентури КДБ в алфавітному порядку - 10 612 карт

У четвер, 20 грудня, національний архів Латвії відкрив доступ до частини картотеки КДБ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Архів у вигляді файлів у форматі PDF викладений за адресою kgb.arhivi.lv.

Повідомляється, що оприлюднена картотека агентури КДБ в алфавітному порядку - 10 612 карт. Є також картотека статистичного обліку агентури КДБ (4141 картка). У ній все ті ж імена, що і в алфавітній картотеці, але згруповані за належністю структурних одиниць Комітету держбезпеки. Цей архів в радянський час використовували для підготовки звітності.

Також у Латвії опублікували картотеку "позаштатних оперативних співробітників КДБ" - осіб, які на громадських засадах надавали чекістам "допомогу в контррозвідувальный діяльності на транспортних, промислових об'єктах, а також окремих закладах Міноборони". У цьому архіві знаходиться 75 карток. Позаштатним агентам не давали позивних, а створювали абревіатуру з перших літер імені, прізвища та по батькові.

Зазначимо, КДБ - центральний союзно-республіканський орган державного управління Союзу Радянських Соціалістичних Республік у сфері забезпечення державної безпеки, що діяв з 1954 по 1991 рік. Основними функціями КДБ були зовнішня розвідка, контррозвідка, оперативно-розшукова діяльність, охорона державного кордону СРСР, охорона керівників КПРС, організація і забезпечення урядового зв'язку, а також боротьба з націоналізмом, інакомисленням, злочинністю і антирадянською діяльністю.

Нагадаємо, 8 жовтня латвійське Бюро по захисту Конституції заявило, що головне розвідувальне управління РФ за останній рік провело кілька атак у кіберпросторі Латвії, в тому числі проти держустанов, пов'язаних з оборонним сектором і МЗС.

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