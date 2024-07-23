Латвія надіслала Україні нову партію безпілотників

Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів.

Про це заявив міністр оборони Латвії Адріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Партія з більш ніж 500 безпілотників починає свій шлях в Україну", - повідомив він.

Коаліція безпілотників

Країни-союзники сформували коаліцію безпілотників, щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією. Ключовим кроком у цьому процесі стало створення коаліції з безпілотних апаратів. Ця ініціатива включає закупівлю і передачу дронів Україні для зміцнення її оборони.

Наразі до Міжнародної коаліції безпілотників входять 15 країн - Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Німеччина, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія та Естонія.

Нещодавно міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен уклав угоду про міжнародне співробітництво у сфері безпілотників.

Крім цього, Швеція приєднується до співпраці в рамках Міжнародної коаліції безпілотників.

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