Латвия отправила Украине новую партию беспилотников
Латвия отправила Украине еще одну партию беспилотников. В ней более 500 единиц дронов.
Об этом заявил министр обороны Латвии Адрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Партия из более чем 500 беспилотников начинает свой путь в Украину", - сообщил он.
Поставка дронов осуществляется в рамках международной коалиции беспилотников.
Фото: Латвия отправила Украине новую партию беспилотников (x.com/AndrisSpruds)
Коалиция беспилотников
Страны-союзники сформировали коалицию беспилотников, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Ключевым шагом в этом процессе стало создание коалиции по беспилотным аппаратам. Эта инициатива включает закупку и передачу дронов Украине для укрепления ее обороны.
В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 15 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания и Эстония.
Недавно министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заключил соглашение о международном сотрудничестве в сфере беспилотников.
Помимо этого Швеция присоединяется к сотрудничеству в рамках Международной коалиции беспилотников.
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