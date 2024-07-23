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Латвия отправила Украине новую партию беспилотников

Вторник 23 июля 2024 08:28
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Латвия отправила Украине новую партию беспилотников Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Латвия отправила Украине еще одну партию беспилотников. В ней более 500 единиц дронов.

Об этом заявил министр обороны Латвии Адрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Партия из более чем 500 беспилотников начинает свой путь в Украину", - сообщил он.

Поставка дронов осуществляется в рамках международной коалиции беспилотников.

Фото: Латвия отправила Украине новую партию беспилотников (x.com/AndrisSpruds)

Коалиция беспилотников

Страны-союзники сформировали коалицию беспилотников, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Ключевым шагом в этом процессе стало создание коалиции по беспилотным аппаратам. Эта инициатива включает закупку и передачу дронов Украине для укрепления ее обороны.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 15 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания и Эстония.

Недавно министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заключил соглашение о международном сотрудничестве в сфере беспилотников.

Помимо этого Швеция присоединяется к сотрудничеству в рамках Международной коалиции беспилотников.

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