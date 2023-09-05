Латвія може замінувати кордон з Росією та Білоруссю

Глава Міноборони представила оновлену концепцію національної оборони Латвії. У ній зазначено, що інженерне посилення латвійського кордону є важливим для зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни.

При цьому збройні сили країни разом з прикордонною службою мають розробити плани та механізми на випадок гібридних загроз.

"Кордон має бути облаштований, і це відповідальність МВС - побудувати паркан, встановити датчики та кабелі, і це потрібно зробити якнайшвидше. Також кордон має бути облаштований і з військової точки зору. Навіть якщо ми бачимо, що одна частина групи найманців "Вагнера" перенаправляється до Росії та Африки, інші залишаються в Білорусі, і ситуація може швидко змінитися", - розповіла Мурнієце.

Вона вважає за необхідне розміщення танкових зубців та металевих/бетонних конструкцій на кордоні. Також, як додала міністр, розглядається можливість встановлення протитанкових мін.

За словами Мурнієце, Латвія обговорює питання щодо зміцнення кордону з іншими країнами Балтії.

Варто зауважити, що Латвія межує з Росією на сході, а з Білоруссю - на південному сході.

Посилення охорони кордону

Нагадаємо, ще на початку серпня влада Латвії вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю на шість місяців.

Це пов'язано з тим, що там фіксували випадки незаконного перетину кордону з території РБ.

Така подія відбувалася на тлі перекидання "вагнерівців" з Росію до Білорусі, де їх розмістили в одній з військових частин.