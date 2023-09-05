Латвия может заминировать границу с Россией и Беларусью

Глава Минобороны представила обновленную концепцию национальной обороны Латвии. В ней указано, что инженерное усиление латвийской границы является важным для укрепления внутренней и внешней безопасности страны.

При этом вооруженные силы страны вместе с пограничной службой должны разработать планы и механизмы на случай гибридных угроз.

"Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД - построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников "Вагнера" перенаправляется в Россию и Африку, другие остаются в Беларуси, и ситуация может быстро измениться", - рассказала Мурниеце.

Она считает необходимым размещение танковых зубцов и металлических/бетонных конструкций на границе. Также, как добавила министр, рассматривается возможность установления противотанковых мин.

По словам Мурниеце, Латвия обсуждает вопрос укрепления границы с другими странами Балтии.

Стоит заметить, что Латвия граничит с Россией на востоке, а с Беларусью - на юго-востоке.

Усиление охраны границы

Напомним, еще в начале августа власти Латвии решили усилить охрану границы с Беларусью на шесть месяцев.

Это связано с тем, что там фиксировали случаи незаконного пересечения границы с территории РБ.

Такое событие происходило на фоне переброски "вагнеровцев" из Россию в Беларусь, где их разместили в одной из военных частей.