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Латвия может заминировать границу с Россией и Беларусью

Фото: Инара Мурниеце, министр обороны Латвии (flickr by Saeima)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Латвии рассматривает размещение на границе с Россией и Беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVNET.

Глава Минобороны представила обновленную концепцию национальной обороны Латвии. В ней указано, что инженерное усиление латвийской границы является важным для укрепления внутренней и внешней безопасности страны. 

При этом вооруженные силы страны вместе с пограничной службой должны разработать планы и механизмы на случай гибридных угроз. 

"Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД - построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников "Вагнера" перенаправляется в Россию и Африку, другие остаются в Беларуси, и ситуация может быстро измениться", - рассказала Мурниеце. 

Она считает необходимым размещение танковых зубцов и металлических/бетонных конструкций на границе. Также, как добавила министр, рассматривается возможность установления противотанковых мин. 

По словам Мурниеце, Латвия обсуждает вопрос укрепления границы с другими странами Балтии. 

Стоит заметить, что Латвия граничит с Россией на востоке, а с Беларусью - на юго-востоке. 

Усиление охраны границы

Напомним, еще в начале августа власти Латвии решили усилить охрану границы с Беларусью на шесть месяцев

Это связано с тем, что там фиксировали случаи незаконного пересечения границы с территории РБ. 

Такое событие происходило на фоне переброски "вагнеровцев" из Россию в Беларусь, где их разместили в одной из военных частей. 

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