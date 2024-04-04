Латвія має намір укласти з Україною угоду щодо безпеки 11 квітня, - ЗМІ

З латвійської сторони угоду з безпеки підпише президент Едгар Рінкевич.

Видання зазначає, що угода має політичний характер і не має обов'язкової юридичної сили. Ця угода стане "ясним і твердим сигналом про підтримку України в її боротьбі з агресором".

Вона передбачає всі форми довгострокової допомоги Україні в захисті від агресії, а також підтримку Латвії на шляху України до членства в Європейському союзі та НАТО.

Крім цього, Латвія зобов'язується надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і протягом наступних двох років.