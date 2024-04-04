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Латвія має намір укласти з Україною угоду щодо безпеки 11 квітня, - ЗМІ

Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку та безпеку 11 квітня. Її підписання може відбутися на саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

З латвійської сторони угоду з безпеки підпише президент Едгар Рінкевич.

Видання зазначає, що угода має політичний характер і не має обов'язкової юридичної сили. Ця угода стане "ясним і твердим сигналом про підтримку України в її боротьбі з агресором".

Вона передбачає всі форми довгострокової допомоги Україні в захисті від агресії, а також підтримку Латвії на шляху України до членства в Європейському союзі та НАТО.

Крім цього, Латвія зобов'язується надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і протягом наступних двох років.

 

Гарантії безпеки для України

У середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Стубб підписали угоду про гарантії безпеки.

Слід зазначити, що Великобританія була першою країною, яка надала гарантії безпеки Україні. Історичну угоду також підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія та Італія.

Інші країни-партнери також ведуть переговори з Україною щодо укладання угоди.

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