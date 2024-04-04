Латвия намерена заключить с Украиной соглашение по безопасности 11 апреля, - СМИ

С латвийской стороны соглашение по безопасности подпишет президент Эдгар Ринкевич.

Издание отмечает, что соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы. Это соглашение станет "ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором".

Оно предусматривает все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержку Латвии на пути Украины к членству в Европейском союзе и НАТО.

Помимо этого Латвия обязуется предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.