RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия намерена заключить с Украиной соглашение по безопасности 11 апреля, - СМИ

Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности 11 апреля. Его подписание может состояться на саммите Инициативы трех морей в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С латвийской стороны соглашение по безопасности подпишет президент Эдгар Ринкевич.

Издание отмечает, что соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы. Это соглашение станет "ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором".

Оно предусматривает все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержку Латвии на пути Украины к членству в Европейском союзе и НАТО.

Помимо этого Латвия обязуется предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.

 

Гарантии безопасности для Украины

В среду, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Следует отметить, что Великобритания была первой страной, предоставившей Украине гарантии безопасности. Историческое соглашение также подписали Канада, Германия, Франция, Дания и Италия.

Другие страны-партнеры также ведут переговоры с Украиной по заключению соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВойна в УкраинеВойна России против Украины