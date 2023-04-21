Латвія має намір посилити підготовку українських військових

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні "Рамштайну", повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM .

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які проходять навчання в Латвії цього року, порівняно з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо навчити ще більшу кількість солдатів Збройних сил України на різних рівнях. Я впевнена, що до кінця року в Латвії буде навчено майже 3 тисячі солдатів Збройних сил України", - заявила вона.

При цьому міністр додала, що Латвія разом з іншими союзниками працює над новою ініціативою з навчання українських солдатів у Латвії.

"Нова ініціатива - це міжнародна співпраця з нашими дуже хорошими партнерами з навчання українських солдатів. Але багато що перебуває в процесі, деталі ще належить узгодити, тому ми оголосимо про це особливо", - заявила Мурнієце.

Нагадаємо, Латвія пообіцяла передати Україні усі свої ПЗРК Stinger.

Окрім того, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що у країнах Європейського союзу понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання.

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